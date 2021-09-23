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Кейн пропустит тренировочный лагерь «Сан-Хосе» из-за расследования НХЛ

06:32
Эвандер Кейн. Фото Instagram
Эвандер Кейн. Фото Instagram
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«Сан-Хосе» сообщил, что нападающий Эвандер Кейн не примет участия в тренировочном лагере. Ранее появилась информация, что хоккеист обвиняется в насилии над бывшей женой Анной, которая сообщила, что сам игрок делал ставки на матчи команды.

«Сан-Хосе» известно о выдвижении иных обвинений, не связанных с первоначальным расследованием НХЛ, в отношении Эвандера Кейна. Мы очень серьезно относимся к этому и поддерживаем контакты с НХЛ. Мы будем сотрудничать с ними в проводящемся расследовании.

«Шаркс» и Эвандер договорились, что он не будет участвовать в тренировочном лагере «Сан-Хосе» до дальнейшего уведомления. В настоящее время мы больше не комментируем эту тему", — говорится в сообщении в Twitter.

В прошлом сезоне Кейн сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 49 (22+27) очков.

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Евгений Козинов все материалы автора

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