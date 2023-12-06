Стало известно, почему Ничушкин пропустил матч с «Анахаймом»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин из-за болезни пропустил игру с «Анахаймом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

Кроме того, 28-летний россиянин пропустил утреннюю тренировку «Эвеланш».

В текущем сезоне Ничушкин набрал 21 (10+11) очко в 24 матчах ренулярного чемпионата НХЛ.

В ноябре «СЭ» включил Ничушкина в тройку лучших российских игроков в НХЛ. Он занял второе место.