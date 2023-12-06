«Ванкувер» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью- Джерси» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 23 матчах.

«Ванкувер» идет на 4-й строчке «Запада» с 33 очками в 26 играх.

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