Стали известны звезды дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.
Первой звездой дня стал защитник "Коламбуса" Сет Джонс, который забросил решающую шайбу во встрече с "Тампой-Бэй" (4:3).
Нападающий "Айлендерс" Джош Бэйли, признан второй звездой. 29-летний канадец отметился победным голом в игре с "Питтсбургом" (4:3 ОТ).
Третья звезда – защитник "Далласа" Миро Хейсканен, который забил дважды в матче с "Нэшвиллом" (3:2).
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