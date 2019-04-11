Стали известны звезды дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня стал защитник "Коламбуса" Сет Джонс, который забросил решающую шайбу во встрече с "Тампой-Бэй" (4:3).

Нападающий "Айлендерс" Джош Бэйли​, признан второй звездой. 29-летний канадец отметился победным голом в игре с "Питтсбургом" (4:3 ОТ).

Третья звезда – защитник "Далласа" Миро Хейсканен, который забил дважды в матче с "Нэшвиллом" (3:2).

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