Стаал ударил Овечкина коленом

Форвард «Каролины» Эрик Стаал во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:4) ударил коленом в колено капитана соперников Александра Овечкина. Видео было опубликовано в Twitter.

Jordan Staal's kneeing penalty on Alex Ovechkin. pic.twitter.com/YMcUHq05je — Ian Oland (@ianoland) December 29, 2019

За это действие Стаал был удален. Овечкин сначала отправился на скамейку запасных, но затем вернулся на лед и забросил шайбу, реализовав большинство.