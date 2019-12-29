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Стаал ударил Овечкина коленом

10:56
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Форвард «Каролины» Эрик Стаал во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:4) ударил коленом в колено капитана соперников Александра Овечкина. Видео было опубликовано в Twitter.

За это действие Стаал был удален. Овечкин сначала отправился на скамейку запасных, но затем вернулся на лед и забросил шайбу, реализовав большинство.

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