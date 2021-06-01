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Стаал рассказал о психологическом давлении Прайса на нападающих «Торонто»

09:50
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Нападающий «Монреаля» Эрик Стаал считает, что голкипер Кэри Прайс оказал психологическое давление на форвардов «Торонто» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мне кажется, что в некоторых ситуациях что-то подобное действительно происходит. Я чувствую это, играя перед ним. Я ощущаю его присутствие, и это потрясающее чувство. У «Мэйпл Лифс» хорошие игроки, и поэтому очень важно, что у нас в воротах играет Кэри. Мне нравится, как он готовится к играм. Я провел здесь целый сезон, видел, как он настраивается, как ведет себя. Это очень здорово помогает команде», — цитирует Стаала русскоязычный сайт НХЛ.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/price-snova-na-vysote-v-matche-7/c-325116094

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