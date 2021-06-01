«Удалите свою франшизу». Фанаты «Торонто» в ярости от вылета команды из Кубка Стэнли

«Монреаль» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии, отыгравшись с 1-3, и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с «Виннипегом».

Болельщики «Мэйпл Ливз» впали в ярость от выступления своей команды в плей-офф.

«Я больше не фанат «Мэйпл Ливз». Я болею за клуб с 1967 года и держу абонемент с 1979 года. Официально заявляю, что не буду продлевать свой абонемент на следующий сезон и больше не буду смотреть матчи клуба по телевизору. Я собираюсь в Лас-Вегас — там знают, как управлять хоккейной командой».

«Как же я разочарован Мэттьюсом и Марнером. 1 гол в 7 играх — это отвратительно. Наша команда была так хороша в этом году, и мы все провалили. Что еще хуже, так это то, что «Монреаль» — мусор, и мы сделали его хорошим».

«Удалите свою франшизу. Просто сделайте это. Вы жалкие».

«Это самый худший день в истории франшизы... Куда дальше пойдет организация? Эпическая неудача».

«Нам нужно больше мужественности. Обменяйте Остона Мэттьюса в «Баффало» на Расмуса Ристолайнена и Джеффа Скиннера (чтобы компенсировать один забитый гол после ухода Мэттьюса)».

«Каждый год одно и то же c этой гребаной командой».