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Сотрудник «Сан-Хосе» заболел коронавирусом

09:56
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Один из сотрудников «Сан-Хосе», который работает на арене клуба, заболел коронавирусом, сообщает ESPN.

Последний раз он трудился на матче клуба 3 марта. Через два дня в Калифорнии было введено ограничение на проведение мероприятий, где ожидается более 1000 людей.

Сотрудник, чье имя не называется, находится на карантине и под постоянным наблюдением. Сейчас он идет на поправку. Пока в клубе больше не выявлено случаев заражения коронавирусом.

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