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Сорокин получил удаление за подножку, после которой игрок «Питтсбурга» улетел в борт

20:15
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» получил двухминутное удаление.

25-летний россиянин в конце первого тайма сделал подножку клюшкой, когда нападающий Джейк Генцел выкатился один на один и пытался догнать шайбу.

После подножки Генцел со всей скорости влетел в борт. Он избежал травмы и почти сразу поднялся.

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