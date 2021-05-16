Сорокин получил удаление за подножку, после которой игрок «Питтсбурга» улетел в борт

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» получил двухминутное удаление.

25-летний россиянин в конце первого тайма сделал подножку клюшкой, когда нападающий Джейк Генцел выкатился один на один и пытался догнать шайбу.

После подножки Генцел со всей скорости влетел в борт. Он избежал травмы и почти сразу поднялся.