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Кузнецов и Самсонов возобновили тренировки после вывода из COVID-протокола

19:32
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов возобновили тренировки с командой, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter 16 мая. Форвард следом за голкипером был выведен из списка отстраненных игроков.

Кузнецов и Самсонов во второй раз за сезон попали в COVID-протокол в начале мая. Перед этим два россиянина были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3) по причине опознания на командное собрание.

18 мая «Вашингтон» сыграет второй домашний матч серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». Счет в противостоянии — 1-0 в пользу «Кэпиталз», в первой игре (4:3 ОТ) травму получил вратарь столичной команды Витек Ванечек.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1393957754235146245?s=20

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