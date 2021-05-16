Кузнецов и Самсонов возобновили тренировки после вывода из COVID-протокола

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов возобновили тренировки с командой, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter 16 мая. Форвард следом за голкипером был выведен из списка отстраненных игроков.

Kuznetsov, Kempny, Carr working on some early shots vs Samsonov pic.twitter.com/fQfZd7QSrv — Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 16, 2021

Кузнецов и Самсонов во второй раз за сезон попали в COVID-протокол в начале мая. Перед этим два россиянина были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3) по причине опознания на командное собрание.

18 мая «Вашингтон» сыграет второй домашний матч серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». Счет в противостоянии — 1-0 в пользу «Кэпиталз», в первой игре (4:3 ОТ) травму получил вратарь столичной команды Витек Ванечек.