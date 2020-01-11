СМИ: тренер «Айлендерс» по окончании сезона может возглавить «Детройт»

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл по окончании сезона, скорее всего, будет отправлен в отставку. В этом случае он получит неустойку в размере 300 тысяч долларов, сообщает The Athletic.

«Ред Уингз» может возглавить помощник главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт. У 55-летнего канадца уже есть опыт самостоятельной работы — в АХЛ он возглавлял «Милуоки». К тому же Ламберт знаком с генеральным менеджером «Красных крыльев» Стивом Айзерманом, с которым они были соседями по комнате на ранних стадиях карьеры.

«Детройт» — худшая команда НХЛ в нынешнем сезоне. В 45 матчах «Красные крылья» набрали 27 очков и замыкают турнирную таблицу.