СМИ: Айзерман станет генеральным менеджером "Детройта"

Олимпийски чемпион и функционер Стивен Айзерман вернется в "Детройт".

По информации журналиста TSN Горда Миллера, 19 апреля во второй половине дня 53-летний Айзерман будет представлен в качестве генерального менеджера "Детройта", Кен Холланд останется на посту вице-президента.

С 2010 по 2018 гг. Айзерман занимал аналогичный пост в "Тампе".

Отметим, что Стивен Айзерман провел всю свою игровую карьеру в "Детройте", выступая за команду с 1983 по 2006 гг.