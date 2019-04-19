СМИ: Айзерман станет генеральным менеджером "Детройта"

Олимпийски чемпион и функционер Стивен Айзерман вернется в "Детройт".
По информации журналиста TSN Горда Миллера, 19 апреля во второй половине дня 53-летний Айзерман будет представлен в качестве генерального менеджера "Детройта", Кен Холланд останется на посту вице-президента.
С 2010 по 2018 гг. Айзерман занимал аналогичный пост в "Тампе".
Отметим, что Стивен Айзерман провел всю свою игровую карьеру в "Детройте", выступая за команду с 1983 по 2006 гг.
BREAKING: The Red Wings will introduce Steve Yzerman as their new GM this afternoon, Ken Holland to remain as Sr Vice President. https://t.co/21BaPpS6s2– Gord Miller (@GMillerTSN) 19 апреля 2019 г.
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