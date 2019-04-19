13:28 | Хоккей — НХЛ

СМИ: Айзерман станет генеральным менеджером "Детройта"

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Олимпийски чемпион и функционер Стивен Айзерман вернется в "Детройт"

По информации журналиста TSN Горда Миллера, 19 апреля во второй половине дня 53-летний Айзерман будет представлен в качестве генерального менеджера "Детройта", Кен Холланд останется на посту вице-президента.

С 2010 по 2018 гг. Айзерман занимал аналогичный пост в "Тампе"

Отметим, что Стивен Айзерман провел всю свою игровую карьеру в "Детройте", выступая за команду с 1983 по 2006 гг.

 

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