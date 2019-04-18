Слушания по делу Войнова пройдут 29 апреля

Слушания по апелляции российского хоккеиста Вячеслава Войнова на решение о дисквалификации состоятся 29 апреля, сообщает журналистка Лиза Диллмэн в Твиттере со ссылкой на профсоюз игроков НХЛ.

9 апреля НХЛ объявила, что Войнов будет дисквалифицирован на сезон-2019/20. Он подал апелляцию на данное решение.

В 2015 году Войнов, выступавший за "Лос-Анджелес", был арестован по обвинению в домашнем насилии. Суд приговорил его к 90 годам тюрьмы, а НХЛ наложила на него временную дисквалификацию. Осенью защитник вернулся в Россию и подписал контракт со СКА. Армейцев он покинул по окончании сезона-2017/18. Весь прошлый сезон он пропустил, поскольку НХЛ не сняла с него дисквалификацию.