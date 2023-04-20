Славин стал третьим по количеству голов среди защитников «Каролины»

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин отметился голом во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0).

Как сообщает сайт НХЛ, для 28-летнего хоккеиста это пятый в карьере гол в плей-офф. Славин стал третьим по количеству голов среди защитников «Харрикейнз», уступая только Дуги Хэмилтону (6) и Дэйву Бабичу (7).

Третий матч состоится на льду «Айлендерс» 22 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.