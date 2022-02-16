Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нэшвилл»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нэшвилл» со счетом 4:1. Голы в составе «Столичных» забили Джосеф Снивли, Ник Дженсен, дубль оформил россинин Александр Овечкин.

У российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова голевая передача. В составе «Предаторз» гол забил Майк Маккаррон.

Отметим, что 36-летний Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию, отличившись в большинстве из «офиса». Еще одну шайбу он забросил в пустые ворота.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет седьмым на «Востоке».

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«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Снивли — 3 (Шири, Орлов), 4:17 — 0:1. Маккэррон — 2 (Йоси, Фаббро), 42:43 — 1:1. Дженсен — 4 (Хэтэуэй, Хагелин), 43:27 — 1:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Уилсон), 44:33 — 1:3. Овечкин — 31 (п.в.), 58:37 — 1:4.

Вратари: Сарос (56:32 — 58:37) — Самсонов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (15+8+11) — 28 (10+10+8).

Наши: Тренин (15.42/3/0) — Кузнецов (17.08/0/+1), Овечкин (16.55/4/+1), Орлов (23.39/1/+3).

16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.