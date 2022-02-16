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Сегодня, 06:42

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нэшвилл»

Роман Шишов
Корреспондент
«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нэшвилл» со счетом 4:1.
Фото Capitals, Twitter

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нэшвилл» со счетом 4:1. Голы в составе «Столичных» забили Джосеф Снивли, Ник Дженсен, дубль оформил россинин Александр Овечкин.

У российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова голевая передача. В составе «Предаторз» гол забил Майк Маккаррон.

Отметим, что 36-летний Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию, отличившись в большинстве из «офиса». Еще одну шайбу он забросил в пустые ворота.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет седьмым на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Снивли — 3 (Шири, Орлов), 4:17 — 0:1. Маккэррон — 2 (Йоси, Фаббро), 42:43 — 1:1. Дженсен — 4 (Хэтэуэй, Хагелин), 43:27 — 1:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Уилсон), 44:33 — 1:3. Овечкин — 31 (п.в.), 58:37 — 1:4.

Вратари: Сарос (56:32 — 58:37) — Самсонов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (15+8+11) — 28 (10+10+8).

Наши: Тренин (15.42/3/0) — Кузнецов (17.08/0/+1), Овечкин (16.55/4/+1), Орлов (23.39/1/+3).

16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 34 12 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 46 25 21 53
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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16.02 03:00
Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
16.02 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.02 03:00
Баффало – Айлендерс
6 : 3
16.02 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 6
16.02 03:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 1 Б
16.02 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
16.02 05:00
Калгари – Коламбус
 - : -
16.02 05:00
Колорадо – Даллас
 - : -
16.02 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
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Рейнджерс

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Торонто

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Сент-Луис

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