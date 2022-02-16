Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нэшвилл»
«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нэшвилл» со счетом 4:1. Голы в составе «Столичных» забили Джосеф Снивли, Ник Дженсен, дубль оформил россинин Александр Овечкин.
У российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова голевая передача. В составе «Предаторз» гол забил Майк Маккаррон.
Отметим, что 36-летний Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию, отличившись в большинстве из «офиса». Еще одну шайбу он забросил в пустые ворота.
«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет седьмым на «Востоке».
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«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Снивли — 3 (Шири, Орлов), 4:17 — 0:1. Маккэррон — 2 (Йоси, Фаббро), 42:43 — 1:1. Дженсен — 4 (Хэтэуэй, Хагелин), 43:27 — 1:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Уилсон), 44:33 — 1:3. Овечкин — 31 (п.в.), 58:37 — 1:4.
Вратари: Сарос (56:32 — 58:37) — Самсонов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (15+8+11) — 28 (10+10+8).
Наши: Тренин (15.42/3/0) — Кузнецов (17.08/0/+1), Овечкин (16.55/4/+1), Орлов (23.39/1/+3).
16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
An absolute LASER for No. 3??0?? from the #Gr8 pic.twitter.com/8a2uYNDiki— Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2022
#Gr8 end to the night pic.twitter.com/m6cGzv7Ief— Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2022
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|63
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Питтсбург – Филадельфия
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|03:00
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Баффало – Айлендерс
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|03:00
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
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|03:00
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Рейнджерс – Бостон
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Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|16.02
|05:00
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Калгари – Коламбус
|- : -
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Колорадо – Даллас
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|16.02
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