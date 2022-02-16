Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 756-го гола Овечкина. Текущее положение

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

36-летний россиянин забросил 761 шайбу в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо еще 6 голов, на 2-е — 41, на 1-е — 134.