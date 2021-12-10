«Виннипег» в гостях разгромил «Сиэтл»

«Виннипег» одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле и завершилась со счетом 3:0.

В составе гостей дублем отметился Кайл Коннор. Еще одну шайбу забросил Доминик Тонинато.

Таким образом, «Виннипег» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 20 очками остался на 15-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Тонинато — 3 (Штястны), 5:24 — 0:1. Коннор — 16 (Шайфли, Стэнли), 40:47 — 0:2. Коннор — 17 (Шайфли), 54:54 — 0:3.

Вратари: Грубауэр (59:56) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (7+11+7) — 31 (9+12+10).

Наши: — - Свечников (6.29/0/0).

10 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.