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Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина

07:53
Леон Драйзайтль (в центре). Фото Instagram
Леон Драйзайтль (в центре). Фото Instagram
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль упрочил лидерство в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22. В сегодняшнем матче против «Бостона» он оформил дубль.

Теперь на счету немца 23 шайбы. На втором месте идет российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 20 голов в нынешнем сезоне.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 23 шайбы

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 20 шайб

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 17 шайб

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 17 шайб

3. Эндрю Манджапане («Калгари») — 17 шайб

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Евгений Козинов все материалы автора
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