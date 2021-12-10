Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина
07:53
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль упрочил лидерство в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22. В сегодняшнем матче против «Бостона» он оформил дубль.
Теперь на счету немца 23 шайбы. На втором месте идет российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 20 голов в нынешнем сезоне.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 23 шайбы
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 20 шайб
3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 17 шайб
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 17 шайб
3. Эндрю Манджапане («Калгари») — 17 шайб
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