«Сиэтл» — «Коламбус»: видеообзор матча

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«Сиэтл» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский форвард гостей Егор Чинахов сделал дубль.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает десятое место в таблице Западной конференции с 52 очками в 49 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке «Востока» с 40 очками в 49 играх.