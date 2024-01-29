«Сиэтл» — «Коламбус»: видеообзор матча
«Сиэтл» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российский форвард гостей Егор Чинахов сделал дубль.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Сиэтл» занимает десятое место в таблице Западной конференции с 52 очками в 49 матчах.
«Коламбус» идет на 15-й строчке «Востока» с 40 очками в 49 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|49
|15
|34
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|49
|26
|23
|57
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|45
|18
|27
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|48
|26
|22
|54
|5
|Нэшвилл
|49
|26
|23
|53
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|47
|22
|25
|54
|5
|Сиэтл
|49
|21
|28
|52
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|49
|17
|32
|36
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
6.02
7.02
|29.01
|05:00
|
Сиэтл – Коламбус
|4 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94
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