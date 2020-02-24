Сидни Кросби: «Овечкин творит невероятные вещи»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Пингвинов» со счетом 5:3. Овечкин забросил юбилейную шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:3).

— Это производит впечатление, — сказал Кросби, отвечая на вопрос, почему он поздравил Овечкина. Его слова приводит официальный сайт НХЛ — По-моему, свой 500-й гол он забил нам. Он творит невероятные вещи. Мы вместе играем в лиге вот уже 15 лет, так что...

34-летний Александр Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 700 шайб за карьеру. До него эту отметку удалось преодолеть Уэйну Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромиру Ягру (766), Бретту Халлу (741), Марселю Дионну (731), Филу Эспозито (717) и Майку Гартнеру (708).