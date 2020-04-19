Шведский проспект «Рейнджерс» рассказал, почему не смог заиграть в НХЛ

Нападающий Лиас Андерссон, который по ходу сезона вернулся из «Рейнджерс» в «Линчепинг», рассказал, почему пока не смог проявить себя в НХЛ. 21-летний швед был выбран под общим 7-м номером на драфте-2017, но пока в НХЛ провел только 66 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

— Я до ночи играл в видеоигры. Ждал, когда в Швеции наступит утро, чтобы позвонить и пожаловаться на сложную жизнь в Северной Америке, — цитирует Андерссона Goteborgs-Posten. — Очень плохие привычки.

У меня начались проблемы со сном. Я подсел на снотворное. Если бы я продолжил в таком же ритме, то все могло закончиться быстро.

Не знаю, что ждет меня в будущем. Сейчас просто хочу тренироваться и получать удовольствие от хоккея. Просто хочу играть.