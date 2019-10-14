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Штястны, Астон-Ризе, Хертл — звезды дня в НХЛ

10:57
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Стала известна тройка лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в НХЛ.

Первой звездой назван форвард «Вегаса» Пол Штястны, который набрал 4 (2+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Второй звездой стал нападающий «Питтсбурга» Зак Астон-Ризе, который оформил дубль и сделал ассист в игре с «Виннипегом» (7:2).

Третьей звездой признан форвард «Сан-Хосе» Томаш Хертл, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (3:1).

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