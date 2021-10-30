Буллит Дадонова принес «Вегасу» победу над «Анахаймом»
«Вегас» по буллитам переиграл «Анахайим» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дакс» проиграли шестую встречу кряду.
Автором победного буллита стал российский нападающий Евгений Дадонов. Его признали третьей звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Анахайм» — 5:4 Б (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы: Смит — 2 (Карлссон, Мартинес), 3:30 — 1:0. Хэг — 2 (Маршессо, Пьетранджело), 23:52 — 2:0. Зеграс — 2 (Милано, Хенрик), 35:49 — 2:1. Стивенсон — 4 (Маршессо, Хэг), 42:45 — 3:1. Каррье — 1 (Стивенсон), 45:56 — 4:1. Терри — 4 (Гру, Гетцлаф), 51:18 — 4:2. Лундестрем — 1 (Линдхольм, Сильферберг), 55:44 — 4:3. Хенрик — 3 (Шаттенкирк, Зеграс), 56:29 — 4:4.
Победный буллит: Дадонов.
Вратари: Ленер — Гибсон.
Штраф: 11 — 5.
Броски: 42 (21+12+6+3) — 38 (8+12+14+4).
Наши: Дадонов (16.34/2/0) — -.
30 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю