Шестеркин, Капризов и Романов будут претендовать на «Колдер» по версии The Hockey News
20 декабря 2020, 23:12
Авторитетный журнал The Hockey News составил список молодых хоккеистов, которые должны претендовать на «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне. Эта награда вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата.
В десятку фаворитом попали сразу три представителя России: голкипер Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), защитник Александр Романов («Монреаль») и нападающий Кирилл Капризов («Миннесота»).
Однако главным фаворитом называется нападающий «Рейнджерс», 1-й номер драфта-2020 Алексис Лафренье.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю