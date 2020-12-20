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Шестеркин, Капризов и Романов будут претендовать на «Колдер» по версии The Hockey News

20 декабря 2020, 23:12
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс»., nhl.com
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс»., nhl.com
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Авторитетный журнал The Hockey News составил список молодых хоккеистов, которые должны претендовать на «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне. Эта награда вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата.

В десятку фаворитом попали сразу три представителя России: голкипер Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), защитник Александр Романов («Монреаль») и нападающий Кирилл Капризов («Миннесота»).

Однако главным фаворитом называется нападающий «Рейнджерс», 1-й номер драфта-2020 Алексис Лафренье.

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