Шестеркин, Капризов и Романов будут претендовать на «Колдер» по версии The Hockey News

Авторитетный журнал The Hockey News составил список молодых хоккеистов, которые должны претендовать на «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне. Эта награда вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата.

В десятку фаворитом попали сразу три представителя России: голкипер Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), защитник Александр Романов («Монреаль») и нападающий Кирилл Капризов («Миннесота»).

Однако главным фаворитом называется нападающий «Рейнджерс», 1-й номер драфта-2020 Алексис Лафренье.