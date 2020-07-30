Шэнахан «отчитал» Панарина. Угадайте, в чем провинился россиянин?

Президент «Торонто» Брэндан Шэнахан в шутку отчитал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина за неподобающее поведение на территории арены «Мэйпл Ливз». Российский форвард был замечен в холле «Скоушабэнк-арены», где пройдет часть матчей Кубка Стэнли-2020.

Шэнахану не понравилось, что Панарин не использует подставку под стаканчик с напитком, и он выложил в Twitter снимок капитана Пикара из сериала «Стар Трек» с подписью: «Используй подставку».