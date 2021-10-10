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Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Каролину»

01:35
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«Нэшвилл» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 4:3.

В составе «Предаторз» отличились Роман Йози, Яков Тренин, Филиа Форсберг и Таннер Жанно. У гостей шайбы забросили Джордан Мартинук, Итан Бир и Стефан Нейсен.

Команды завершили предсезоннные матчи. «Нэшвилл» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ 15 октября встретится с «Сиэтлом», «Каролина» в этот же день сыграет с «Айлендерс».

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Сергей Разин все материалы автора
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