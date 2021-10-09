Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Александром Барковым.

Он заключил соглашение на 8 лет и 80 миллионов долларов. Кэпхит контракта — 10 миллионов долларов за сезон.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2022/23.

«За последние восемь лет в Южной Флориде Саша продемонстрировал лидерские качества, характер и элитный уровень плеймейкерских способностей, зацементировав за собой звание одного из лучших универсальных хоккеистов, — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ на русском языке. - Благодаря трудоспособности и интересам команды на первом месте он заработал уважение хоккейного сообщества. Но что еще более важно — это потрясающий человек, спортсмен и друг. И мы очень рады, что Саша будет оставаться нашим лидером на льду и вне его следующие восемь лет».

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.