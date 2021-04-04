Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в большинстве в истории НХЛ

4 апреля 2021, 23:26
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Для россиянина эта шайба стала 265-й в большинстве за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом. Теперь они делят второе место.

За всю историю лиги по голам в большинстве лидирует Дэйв Андрейчак (274).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика




Загрузка...