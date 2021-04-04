Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в большинстве в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Для россиянина эта шайба стала 265-й в большинстве за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом. Теперь они делят второе место.

За всю историю лиги по голам в большинстве лидирует Дэйв Андрейчак (274).