Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в большинстве в истории НХЛ
4 апреля 2021, 23:26
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
Для россиянина эта шайба стала 265-й в большинстве за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом. Теперь они делят второе место.
За всю историю лиги по голам в большинстве лидирует Дэйв Андрейчак (274).
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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