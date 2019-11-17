Сергей Зубов: «В «Питтсбурге» не поладили с Марио Лемье»

Вторая часть большого интервью знаменитого защитника Сергея Зубова?, которого на днях ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

— Мессье говорил, что с Зуби и без него «Рейнджерс» — две разные команды. Если так считал капитан и самый авторитетный игрок команды, как оказался возможным ваш обмен в «Питтсбург» спустя год после выигрыша Кубка?

— Мне до сих пор сложно ответить на этот вопрос. Честно.

— Да. Хотя было предостережение, что руководство недовольно тем, как мы провели серию против «Филадельфии». Но у «Флайерз» образовалась эта тройка, Легион Смерти (Леклер — Линдрос — Ренберг, — Прим. И.Р.), которая несколько следующих лет доминировала в лиге. Может, увидев этих здоровых ребят, в «Рейнджерс» решили перестраховаться и стать крупнее. Тот же Алфи (Ульф Самуэльссон, — Прим. И.Р.), на которого меня поменяли, габаритный парень и в какой-то мере он усилил оборонительные способности команды.

Оправдался ли тот обмен в полной мере — не мне судить. У меня тоже получился скомканный год в «Питтсбурге», где были и пару травм, и смена номера. И с Марио Лемье мы немножко не поладили, скажем так... (Игорь Рабинер)

«Хичкок сказал мне при команде: «Ты играл как дерьмо». Но это меня завело». Интервью Сергея Зубова