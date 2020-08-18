Сергей Немчинов: «Тротц знает все сильные и слабые стороны «Вашингтона»

Двукратный чемпион мира и двукратных обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, засчет чего у «Айлендерс» преимущество над «Вашингтоном».

«После рестарта этого странного сезона команды, которые играли в квалификационном раунде плей-офф, имеют преимущество. «Айлендерс» зарубились с «Флоридой» (3:1), в то время как «Вашингтон» проводил только полутоварищеские игры за посев. Сейчас это сказывается. Плюс не надо забывать, что клуб из Нью-Йорка обладает отличным составом. В прошлом году в первом раунде плей-офф они уверенно обыграли «Питтсбург» (4:0). Плюс Тротц много лет работал в столичном клубе, досконально знает все сильные и слабые стороны соперника. Ну и, наконец, великолепная игра Семена Варламова, который выручает свою команду в самые важные моменты. Все эти факторы сложились воедино, и «Вашингтон» пока безнадежно проигрывает», — приводит слова Немчинова «Известия».

После трех сыгранных матчей «Айлендерс» в первом райнде плей-офф Кубка Стэнли ведут в серии с «Вашингтоном» 3-0.