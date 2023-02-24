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Сегодня, 14:18

Сергей Коньков — об обмене Орлова: «Бостон» ищет укрепление, чтобы всерьез побороться за Кубок Стэнли»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об обмене российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон».

«По поводу обмена Дмитрия Орлова мое мнение следующее: «Бостон», естественно, ищет укрепление, чтобы всерьез побороться за Кубок Стэнли. И муссировались слухи, что они искали себе усиление. И ранее говорилось о их желании видеть у себя в составе еще одного нашего защитника Владислава Гаврикова. Но получилось так, как получилось. Ну, а со стороны «Вашингтона» есть понятная история, что они сделали курс на омоложение. Они взвесили все плюсы и минусы, и решили пойти в сторону нового тренда. У них давно уже не было той молодежи, которая будет создавать будущее команды», — цитирует Metaratings.ru слова Конькова.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-ob-obmene-orlova-boston-ishet-ukreplenie-chtoby-vseryoz-poborotsya-za-kubok-stenli-230451/
Дмитрий Орлов
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ХК Бостон Брюинз
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1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 58 38 20 81
3 Рейнджерс 58 33 25 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 57 27 30 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 58 18 40 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 44 13 93
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 57 36 21 76
4 Детройт 57 28 29 64
5 Флорида 60 29 31 64
6 Баффало 56 29 27 62
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Миннесота 58 32 26 69
4 Колорадо 55 31 24 67
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 58 26 32 56
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 58 35 23 75
2 Эдмонтон 59 32 27 72
3 Лос-Анджелес 59 32 27 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 59 27 32 66
6 Ванкувер 58 23 35 51
7 Сан-Хосе 59 18 41 47
8 Анахайм 59 18 41 43
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Вашингтон – Анахайм
 2 : 4
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Коламбус – Миннесота
 0 : 2
24.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
24.02 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 2 : 7
24.02 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 5 : 6 ОТ
24.02 03:00
Детройт – Рейнджерс
4 : 1
24.02 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 3 ОТ
24.02 05:00
Вегас – Калгари
 4 : 3 ОТ
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Сиэтл – Бостон
 5 : 6
24.02 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 109
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 57 87
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 81
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 46
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 57 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

56 39
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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