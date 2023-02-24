Стало известно, когда Орлов дебютирует за «Бостон»

Российский хоккеист Дмитрий Орлов, который перешел в результате обмена из «Вашингтона» в «Бостон», должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», сообщает журналист The Athletic Флуто Шинзава.

Игра пройдет 26 февраля, начало матча — 3.00 мск.

В этом сезоне Орлов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу «Востока» с 93 очками за 57 матчей.