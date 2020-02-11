Сергей Бобровский: «В конечном итоге только результат имеет значение»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:4).

— В конечном итоге только результат имеет значение, — приводит слова Бобровского пресс-служба клуба. — Ребята выложились, хорошо играли. Нам надо убрать мелкие ошибки и стараться забить на один гол больше соперника. Игра диктует ситуации и моменты. Инициатива будет переходить от одной команды к другой, надо сохранять спокойствие и быть готовым как обороняться, так и забивать голы.