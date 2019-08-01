Сергей Бобровский: "Коламбус" усилил сборную России после первого раунда плей-офф"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ"​ отметил, что "Коламбус" неплохо усилил сборную России после первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

– В этом году вы в сборную не приехали, а за чемпионатом мира следили?

– Очень мало. Смотрел два периода полуфинального матча с финнами.

– Были в шоке?

– Да, к сожалению. Но надо отдать должное финской сборной. Эти ребята ложились лицом под шайбу. Команда сплотилась в единое целое. Нельзя сказать, что финны играли очень круто. Они действовали самоотверженно, и в их глазах читалась страсть, был виден огонь. Наша сборная тоже играла здорово, грамотно, много создавала, но забить не получилось.

– Почему вы не приехали этой весной, из-за истекающего контракта?

– В команду уже был приглашен Андрей Василевский. Никто, думаю, ни с кем не созванивался. Все было понятно. "Коламбус" неплохо усилил сборную России после первого раунда плей-офф. Ха-ха.

– После завершения вашей серии с "Тампой" Панарин на рукопожатии подколол Кучерова.

– Это была шутка. Все знают Артемия. Не стоит воспринимать этот поступок серьезно и раздувать из него что-то большое. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

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