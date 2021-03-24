Сергачев — Василевскому: «В следующий раз бросай мимо моего лица»
07:35
Сегодня, 24 марта, российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, выбрасывая шайбу во втором периоде матча против «Далласа» (2:1), попал в одноклубника Михаила Сергачева. Игрок покинул площадку и вышел на лед только в третьем периоде.
Сергачев после матча опубликовал в Instagram фото с Василевским, подписав снимок фразой: «В следующий раз бросай мимо моего лица».
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