Сегодня, 24 марта, российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, выбрасывая шайбу во втором периоде матча против «Далласа» (2:1), попал в одноклубника Михаила Сергачева. Игрок покинул площадку и вышел на лед только в третьем периоде.

Сергачев после матча опубликовал в Instagram фото с Василевским, подписав снимок фразой: «В следующий раз бросай мимо моего лица».