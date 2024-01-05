«Сент-Луис» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 51 очком в 38 матчах. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке с 39 очками в 37 играх.