«Аризона» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» победили «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 38 матчах. «Аризона» идет на девятой строчке Запада с 40 очками в 37 играх.