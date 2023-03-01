Гол и передача Бучневича не помогли «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл»
«Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
В составе «Блюз» голом и результативной передачей отметился российский форвард Павел Бучневич. Также по одной шайбе забросили Роберт Томас и Брэндон Саад. Российские нападающие «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились в матче результативными действиями.
В составе «Кракен» голы забили Морган Гики (дубль), Джаред Макканн, Джейми Олексяк и Брэндон Танев.
«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 60 матчах. «Сиэтл» находится на шестой строчке с 72 очками.
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«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы: Гики — 6 (Спронг, Ларссон), 9:30 — 0:1. Томас — 14 (мен., Бучневич), 25:11 — 1:1. Маккэн — 27 (Данн, Толванен), 26:57 — 1:2. Саад — 16 (Ледди, Фолк), 29:03 — 2:2. Гики — 7 (Спронг, Шульц), 33:32 — 2:3. Олексяк — 8 (Донато, Толванен), 49:46 — 2:4. Бучневич — 18 (Томас), 54:29 — 3:4. Танев — 11 (п.в., Толванен, Гурд), 59:53 — 3:5.
Вратари: Биннингтон (58:02 — 59:53) — Джонс.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (11+9+5) — 26 (8+10+8).
Наши: Александров (8.37/0/-2), Бучневич (21.07/2/+2), Торопченко (12.18/0/0) — -.
1 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
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