«Сан-Хосе» всухую победил «Сент-Луис» и прервал серию из 9 поражений

«Сан-Хосе» на выезде всухую обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забили Филип Задина, Микаэль Гранлунд, Люк Кунин и Ян Рутта.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 82 очками в 74 матчах.

«Сан-Хосе» идет на последней, 16-й строчке с 42 очками в 73 играх. «Шаркс» прервали серию из 9 поражений подряд.