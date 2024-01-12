«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс». Бучневич набрал 3 очка

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«Сент-Луис» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.