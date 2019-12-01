«Сент-Луис» победил «Питтсбург», Барбашев забил победный гол

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Питтсбург» — 5:2. На счету российского нападающего хозяев Ивана Барбашева гол, показатель полезности «+1» и бросок в створ за 13.46 на льду. У Евгения Малкина результативная передача, «+1», 2 броска и силовой прием за 18.26.

В параллельной встрече «Аризона» проиграла «Сан-Хосе» — 2:4. На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина «+1» и 4 силовых приема за 17.04.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Фольк — 1 (О`Райлли, Сэнфорд), 7:52 — 1:0. Лафферти — 4 (Бландизи, Руведел), 26:27 — 1:1. Уокер — 1 (Шворц, Боумистер), 34:01 — 2:1. Барбашев — 4 (Томас), 42:54 — 3:1. Макичерн — 3 (Де ла Росе), 47:09 — 4:1. Летанг — 7 (Симон, Малкин), 53:03 — 4:2. Шворц — 7 (бол., Перрон, Шенн), 57:05 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Мюррей.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (9+8+10) — 31 (7+19+5).

Наши: Барбашев (13.46/1/+1) — Малкин (18.26/2/+1).

1 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шмолц — 5 (Дворак, Гарлэнд), 1:33 — 1:0. Степан — 5 (Келлер), 2:12 — 2:0. Кутюр — 7 (Э. Карлссон, Кейн), 11:01 — 2:1. Гэмбрелл — 2 (М. Карлссон), 22:55 — 2:2. Майер — 9 (Власик, Хертл), 28:52 — 2:3. Кутюр — 8 (п.в., Хертл), 59:31 — 2:4.

Вратари: Раанта (58:29 — 59:31) — Джонс.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (9+6+8) — 30 (7+16+7).

Наши: Любушкин (17.21/0/+1) — -.

1 декабря. Глендейл. Gila River Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков