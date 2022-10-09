«Сент-Луис» отправил Александрова в АХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров будет выступать за фарм-клуб в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний россиянин начнет сезон в «Спрингфилд Тандербердс».

«Сент-Луис» выбрал Александрова во втором раунде драфта-2019 под 62-м общим номером. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами в 5 предсезонных матчах НХЛ.