«Сент-Луис» одержал восьмую победу кряду, обыграв «Виннипег»
01:41
«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Джетс» потерпели третье кряду поражение. «Блюз» одержали восьмую победу подряд.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: О`Райлли — 8 (Перрон, Пьетранджело), 14:18 — 1:0. Шор — 3 (Шоу, Харкинс), 25:40 — 1:1. Шворц — 12 (Киру, Шенн), 35:09 — 2:1. Томас — 5 (бол., Данн, Киру), 47:06 — 3:1. Шворц — 13 (п.в.), 59:30 — 4:1.
Вратари: Биннингтон — Хеллебайк (57:40 — 59:30).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (7+7+14) — 26 (7+11+8).
Наши: Барбашев (14.23/1/0) — -.
29 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.
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