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«Сент-Луис» одержал восьмую победу кряду, обыграв «Виннипег»

01:41
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«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Джетс» потерпели третье кряду поражение. «Блюз» одержали восьмую победу подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: О`Райлли — 8 (Перрон, Пьетранджело), 14:18 — 1:0. Шор — 3 (Шоу, Харкинс), 25:40 — 1:1. Шворц — 12 (Киру, Шенн), 35:09 — 2:1. Томас — 5 (бол., Данн, Киру), 47:06 — 3:1. Шворц — 13 (п.в.), 59:30 — 4:1.

Вратари: Биннингтон — Хеллебайк (57:40 — 59:30).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (7+7+14) — 26 (7+11+8).

Наши: Барбашев (14.23/1/0) — -.

29 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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