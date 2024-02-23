Хет-трик Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Айлендерс»

«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский нападющий «Блюз» Павел Бучневич забросил три шайбы. Голкипер «Пантерз» Семен Варламов отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» набрал 62 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Саад — 16 (бол., Сундквист, Шенн), 24:38 — 1:0. Бучневич — 19 (Томас, Кайру), 24:45 — 2:0. Бучневич — 20 (Кайру, Томас), 25:10 — 3:0. Бучневич — 21 (п.в., Томас), 49:21 — 4:0.

Вратари: Биннингтон — Варламов (0:36 — 0:45, 48:41 — 49:21).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 25 (8+9+8) — 38 (6+20+12).

Наши: Бучневич (16.46/5/+3), Торопченко (14.04/1/0) — Романов (13.32/0/0).

23 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.