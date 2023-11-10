Гол с передачи Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Аризоной»

«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В победном голе «Блюз» поучаствовал российский нападающий Павел Бучневич, сделавший голевую передачу. Это его 3-й ассист в сезоне.

«Сент-Луис» и «Аризона» теперь имеют по 13 очков и занимают 8-е и 9-е места в Западной конференции соответственно.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Сундквист — 2 (Блэй, Врана), 2:16 — 1:0. Крауз — 5 (бол., Келлер, Шмальц), 15:44 — 1:1. Томас — 6 (Бучневич, Крюг), 26:00 — 2:1.

Вратари: Хофер — Веймелка (57:59 — 59:01, 59:06).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 33 (15+12+6) — 20 (3+7+10).

Наши: Бучневич (22.02/1/+1), Торопченко (11.18/0/0) — -.

10 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.