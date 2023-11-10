«Детройт» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У «Ред Уингз» шайбы забросили Кристиан Фишер и Джейти Компер. У «Канадиенс» отличились Майкл Мэтсон и Ник Сузуки, а Коул Кофилд забросил победную шайбу в овертайме.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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