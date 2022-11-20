5 очков Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:2.

В составе «блюзменов» 5 (2+3) очков набрал Павел Бучневич, три результативные передачи на счету Джордана Кайру, 3 (1+2) очка у Роберта Томаса. Гости ответили точными бросками Кэма Фаулера и Адама Хенрика.

После этого матча «Сент-Луис» с 18 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 11 очками — на 16-й строчке.