«Монреаль» по буллитам обыграл «Филадельфию»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Филадельфию» со счетом 5:4.

Победный буллит реализовал Ник Сузуки, форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Монреаль» с 19 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 18 очками — на 12-й строчке.