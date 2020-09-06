Семьи игроков НХЛ могут допустить в пузырь перед финалами конференций

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что родственники хоккеистов канадского происхождения получат возможность навестить игроков в пузыре перед финалами конференций Кубка Стэнли, сообщает AP.

Лига продолжает работать над тем, чтобы в пузырь также пустили и родственников, не имеющих канадское гражданство.

Все члены семей перед посещением карантинных зон в Торонто и Эдмонтоне должны будут пройти тестирование и другие меры безопасности.