Семьи игроков НХЛ могут допустить в пузырь перед финалами конференций
13:47
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что родственники хоккеистов канадского происхождения получат возможность навестить игроков в пузыре перед финалами конференций Кубка Стэнли, сообщает AP.
Лига продолжает работать над тем, чтобы в пузырь также пустили и родственников, не имеющих канадское гражданство.
Все члены семей перед посещением карантинных зон в Торонто и Эдмонтоне должны будут пройти тестирование и другие меры безопасности.
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