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Семьи игроков НХЛ могут допустить в пузырь перед финалами конференций

13:47
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что родственники хоккеистов канадского происхождения получат возможность навестить игроков в пузыре перед финалами конференций Кубка Стэнли, сообщает AP.

Лига продолжает работать над тем, чтобы в пузырь также пустили и родственников, не имеющих канадское гражданство.

Все члены семей перед посещением карантинных зон в Торонто и Эдмонтоне должны будут пройти тестирование и другие меры безопасности.

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