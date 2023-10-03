Овечкин вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN — россиянин занял 33-е место
Журналисты портала TSN составили топ-50 лучших игроков НХЛ и опубликовали список с 40-го по 31-е место.
33-ю позицию занял российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 38-летний Овечкин провел 73 матча за «Кэпиталз» и набрал 75 (42+33) очков. Его контракт с клубом из Вашингтона действует до конца сезона-2025/26.
Российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894).
Список лучших игроков НХЛ по версии TSN с 40-го по 31-е место.
40. Вильям Нюландер, «Торонто»;
39. Роопе Хинц, «Даллас»;
38. Брэд Маршан, «Бостон»;
37. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;
36. Мика Зибанеджад, «Нью-Йорк»;
35. Себастьян Ахо, «Каролина»;
34. Куинн Хьюз, «Ванкувер»;
33. Александр Овечкин, «Вашингтон»;
32. Чарли Макэвой, «Бостон»;
31. Брэди Ткачук, «Оттава».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -